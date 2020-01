Berlin

Geldautomaten mit Sackkarre aus Hotel gestohlen

13.01.2020, 12:04 Uhr | dpa

Drei Unbekannte haben in Berlin-Fennpfuhl einen Geldautomaten mit einer Sackkarre aus einem Hotel gestohlen. Hotelgäste bemerkten die Täter, als diese am frühen Sonntagmorgen den Automaten aus der Lobby des Hotels in der Landsberger Allee transportierten, teilte die Polizei am Montag mit. Anschließend verlud das Trio den Geldautomat in ein vor der Eingangstür stehendes Auto und flüchtete mit seiner Beute über die Storkower Straße in unbekannte Richtung.