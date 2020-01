Berlin

Kellerbrand in Berlin-Mitte

15.01.2020, 08:02 Uhr | dpa

In einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Mitte ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, brannte kurz nach 1.00 Uhr der Elektroverteiler des Hauses. Die alarmierten Rettungskräfte hatten den Brand in der Tucholskystraße schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Wie der Verteiler Feuer fangen konnte, war noch unklar. Zunächst berichtete die "B.Z.".