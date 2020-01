Berlin

Netzentwicklungsplan des Bundes laut Studie fehlerhaft

16.01.2020, 13:34 Uhr | dpa

Die Planung des Bundes für die weitere Entwicklung der Stromnetze ist nach Überzeugung des Wirtschaftswissenschaftlers Lorenz Jarass fehlerhaft. Die Kosten für den Ausbau des Netzes würden im Netzentwicklungsplan (NEP) nicht berücksichtigt, erklärte Jarass am Donnerstag bei der Vorstellung einer vom Initiativkreis NEP 2030 bei ihm in Auftrag gegeben Studie in Berlin. Daraus resultiere ein zu starker Netzausbau. Hingegen werde eine dezentrale Stromerzeugung benachteiligt, wodurch wiederum die Energiewende behindert werde. Zu den Auftraggebern der Studie gehört auch der Thüringer Verein gegen die Stromtrasse SuedLink.