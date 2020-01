Berlin

Käse-Wurf aus sechstem Stock: Delle in Polizeiauto

16.01.2020, 17:38 Uhr | dpa

Kurioses Ende einer Party in Berlin-Neukölln: Nach einem Einsatz wegen Ruhestörung hat die Polizei ein Stück Käse sichergestellt. Das Viertel eines Laibes hätten die Beamten am Mittwoch gegen Mitternacht als Beweismittel mitgenommen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Das Käsestück soll zuvor aus dem sechsten Obergeschoss geworfen worden und auf dem Dach des Polizeiautos aufgekommen sein. Die Folge: eine circa 20 Zentimeter große Delle und eine abgebrochene Funkantenne, so die Sprecherin. Ein Foto des Schadens veröffentlichte die Polizei bei Twitter.

Die Beamten waren der Sprecherin zufolge wegen Beschwerden über Lärm zu einer Wohnung in der Hobrechtstraße gefahren. Dort habe der Mieter versichert, die Party sei gerade vorbei und die Störung damit beendet. Auf dem Rückweg zum Wagen hätten die Beamten einen dumpfen Aufprall gehört - und den Käse auf der Straße vorgefunden. Wenig später verließen die Partygäste den Angaben nach das Haus und berichteten den Beamten, eine "Käseparty" gefeiert zu haben. Den Käse wollte aber niemand geworfen haben, wie die Sprecherin sagte.

Die Beamten stellten eine Strafanzeige gegen unbekannt wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und nahmen die Personalien der Gäste auf. Wie groß und schwer das Käsestück war und wie lange es sich wohl als Beweismittel hält, konnte die Sprecherin nicht sagen.