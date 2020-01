Berlin

Jugendliche von Auto erfasst und schwer verletzt

17.01.2020, 05:32 Uhr | dpa

Eine Fußgängerin ist in Berlin-Kreuzberg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall am Donnerstagabend auf der Oranienstraße kam, war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht.