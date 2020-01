Berlin

Freistaat präsentiert sich bei Thüringentag auf Grüner Woche

18.01.2020, 01:39 Uhr | dpa

Die Thüringer Lebensmittelbranche steht heute auf der Grünen Woche im Blickpunkt des Interesses. Zum Thüringentag am Gemeinschaftsstand auf dem Messegelände am Berliner Funkturm wird auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erwartet. Auf der am Freitag begonnenen weltgrößten Ernährungsmesse präsentieren sich knapp 50 Aussteller und zehn Landkreise aus Thüringen. Regionaler Schwerpunkt ist der Ilm-Kreis. Die Ernährungsbranche ist eine der größten Wirtschaftsbranchen in Thüringen. Sie beschäftigt nach Angaben des Agrarministeriums mehr als 20 000 Menschen. Der Jahresumsatz der Branche liegt bei mehr als vier Milliarden Euro.