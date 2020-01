München

Bayern will Meisterrennen-Aufholjagd bei Hertha BSC starten

19.01.2020, 01:52 Uhr | dpa

Der FC Bayern München strebt heute den ersten Schritt zur Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga an. Im Auswärtsspiel gegen Hertha BSC kommt es für den deutschen Rekordmeister auch zu einem Wiedersehen mit Jürgen Klinsmann, der vor mehr als einem Jahrzehnt Trainer in München war. Bei den Bayern ist Robert Lewandowski nach seiner Leistenoperation wieder dabei. "Wir freuen uns, dass wir wieder mehr Optionen haben und gehen guten Mutes nach Berlin", sagte Trainer Hansi Flick.

Die Rückrunde ist für Flick nicht nur wegen des Kampfes um die Meisterschale besonders. Der frühere Assistenzcoach von Bundestrainer Joachim Löw will sich auch für ein längeres Engagement als Cheftrainer empfehlen.