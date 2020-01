Berlin

Rost, verschlissene Bremsen und Lenkung: Bus sichergestellt

22.01.2020, 11:45 Uhr | dpa

Die Berliner Polizei hat einen schrottreifen Bus aus dem Verkehr gezogen. Das Vehikel mit 1,3 Millionen Kilometer auf dem Tacho war am Dienstag auf den Weg nach Serbien, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der durchrostete Rahmen des Fahrzeugs hatte Löcher, die mit Bauschaum versiegelt worden waren. Außerdem fiel es durch einen abgebrochenen Stoßdämpfer, verschobene Federbelege und verschlissene Bremsscheiben auf. Obendrein liefen Öl und Hydraulikflüssigkeiten aus und auch die Lenkung reagierte nicht sofort. Der Bus wurde am Zentralen Omnibushof sichergestellt und sollte dem TÜV für ein Gutachten übergeben werden.