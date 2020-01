Berlin

Überfall mit Schusswaffe: Mann bedroht Touristen in Mitte

23.01.2020, 10:37 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat zwei Touristen in Berlin-Mitte mit einer Schusswaffe überfallen. Dabei soll er in die Luft geschossen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 36- und 37-jährigen Männer waren demnach am Mittwoch gegen 19.45 Uhr in der Zimmerstraße unterwegs, als ein als etwa 30 Jahre alt beschriebener Mann sie von hinten angesprochen haben soll. Laut den Überfallenen soll der Mann die Schusswaffe auf beide gerichtet und Geld von ihnen gefordert und dabei auch einen Schuss in die Luft abgegeben haben. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute.