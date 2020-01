Berlin

Start-up-Atmosphäre: Finanzsenator stellt Projekt vor

23.01.2020, 14:44 Uhr | dpa

Schalldichte Telefonzellen, Lounge-Möbel und Start-up-Atmosphäre - Berlins Senatsverwaltung für Finanzen testet die Abschaffung fester Arbeitsplätze. Noch bis Ende März läuft die Pilotphase des Projekts, das Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Donnerstag vorstellte.

Dafür wurden vier Büros von Mitarbeitern im Bereich Digitalisierung umgestaltet. Sie arbeiten mit Laptops an klassischen Schreibtischen oder mit Kollegen in Sitzgruppen. Sensoren an den einzelnen Arbeitsplätzen messen, wie oft diese genutzt werden. Die gesammelten Daten sollen Aufschluss darüber geben, welche Bereiche besonders beliebt sind und ob Anpassungen nötig sind.

Von der Umgestaltung verspricht sich die Senatsverwaltung, dass die Räumlichkeiten besser zur heutigen Arbeitswelt mit Teilzeitmodellen und vermehrter Teamarbeit passen. Außerdem werde 30 Prozent Fläche im Vergleich zu klassischen Büroräumen eingespart.