Berlin

Klinsmann wirbt für IAA in Berlin

23.01.2020, 16:03 Uhr | dpa

Fußballweltmeister Jürgen Klinsmann wirbt für einen Neustart der Automesse IAA in Berlin. "Es ist eine Stadt, die unglaublich in Bewegung ist", sagte der Hertha-Trainer am Donnerstag nach einem Gespräch beim Verband der Automobilindustrie (VDA). Dort hatte Berlin als einer von sieben Bewerbern ein Konzept für eine Mobilitätsmesse ab 2021 vorgestellt. "So eine Ausstellung verbindet alle. Es geht nicht nur ums Auto", sagte Klinsmann. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) zeigte sich zuversichtlich, dass seine Stadt den Zuschlag als neuer IAA-Standort erhält. Die Entscheidung fällt in einigen Wochen.