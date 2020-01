Berlin

Fridays for Future nach Streikpause zurück im Invalidenpark

24.01.2020, 00:23 Uhr | dpa

Zwei Mädchen bei der Klima-Kundgebung "Fridays for Future" am Invalidenpark. Foto: Christoph Soeder/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die mehrwöchige Streik-Pause ist vorbei: Im Berliner Invalidenpark will die Berliner Ortsgruppe von Fridays For Future heute erneut für mehr Umweltschutz demonstrieren. Unter dem Motto "#KeinKonsens" wollen die Klima-Aktivisten gegen den Kohlekompromiss der Bundesregierung demonstrieren, wie eine Sprecherin sagte. Die Bewegung kritisiere insbesondere, dass mit Datteln IV ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehen soll.

"Wir hoffen, dass wieder mehr Leute kommen, wir haben mehr mobilisiert", so die Sprecherin. Man könne nicht einschätzen, ob nur wenige hundert oder über tausend Teilnehmer zu der Kundgebung kämen. Bei der Berliner Polizei ist die Demonstration von 12 bis 14 Uhr mit 300 Teilnehmern angemeldet, wie ein Polizeisprecher sagte.

Bundesweit kündigten die Aktivisten 27 Demonstrationen gegen die Pläne der Bundesregierung zum Kohleausstieg an. Zudem veröffentlichte die Bewegung am Donnerstag einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin sowie mehrere Bundesminister und Ministerpräsidenten. Darin kündigen sie an, weiter für Klimaschutz und gegen Kohlekraft zu kämpfen.