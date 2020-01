Berlin

Studie: Mittelstand in NRW hat Sorgen und wird vorsichtiger

24.01.2020, 05:58 Uhr | dpa

Sorgen um die Konjunktur verderben auch Mittelständlern in NRW zunehmend die Laune und machen die Unternehmen vorsichtiger bei Investitionen und neuen Arbeitsplätzen. Die Stimmung habe sich insgesamt eingetrübt, heißt es im aktuellen "Mittelstandsbarometer" der Beratungsgesellschaft EY, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Aus NRW wurden dafür 320 Unternehmen befragt.

Immerhin rund jeder neunte Mittelständler in NRW (11 Prozent) bezeichnet die eigene Geschäftslage als schlecht oder eher schlecht - vor einem Jahr lag dieser Anteil bei nur einem Prozent. Gleichzeitig sinkt der Anteil derer, die uneingeschränkt zufrieden sind, von 68 auf 49 Prozent - das sind deutlich weniger als im bundesweiten Durchschnitt (57 Prozent).

Dennoch: "Die Stimmung in weiten Teilen des deutschen Mittelstands ist trotz der schwierigen Wirtschaftslage bemerkenswert gut", sagte EY-Deutschland-Chef Hubert Barth. "In einigen Branchen - vor allem in der Autobranche und dem Maschinenbau - haben die Unternehmen in den Krisenmodus umgeschaltet. Bei der Mehrzahl der übrigen Unternehmen laufen die Geschäfte aber nach wie vor gut bis sehr gut."

Obwohl die Unternehmer die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland als eher düster einschätzen, rechnet fast jedes zweite Unternehmen im Nordwesten damit, dass sich das eigene Geschäft verbessern wird. Nur neun Prozent gehen von einer Verschlechterung aus.

Bei Investitionen sind trotzdem die meisten zurückhaltend: Nur rund ein Viertel der Mittelständler in NRW wollen in den kommenden sechs Monaten in neue Maschinen oder Bauten investieren. Sogar bloß jeder Fünfte will neue Stellen schaffen.