Berlin

Innensenator: Gegen Drogenhandel langer Atem nötig

27.01.2020, 12:22 Uhr | dpa

Beim Kampf gegen den Drogenhandel und andere Kriminalitätsformen im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg braucht die Polizei nach Einschätzung des Senats einen sehr langen Atem. Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte, mit der neuen Brennpunkteinheit der Polizei gebe es ein hochwirksames Instrument gegen die Kriminalität an bestimmten Orten der Innenstadt. Das gelte allerdings nur, "wenn wir das lange genug durchhalten", betonte er am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Die Opposition warf der Regierungskoalition aus SPD, Linken und Grünen vor, das Rauschgiftproblem zu verharmlosen und mit der Toleranz gegenüber Cannabis die Dealer erst recht nach Berlin zu locken.

Geisel sagte, seit Beginn des Jahres habe die Polizei ihre Präsenz im Görlitzer Park noch einmal deutlich erhöht. Knapp 3000 Arbeitsstunden hätten Polizisten vom 2. bis 20. Januar nur im Zusammenhang mit dem Park geleistet. Schon jetzt sei klar, die Dealer würden den erhöhten Druck als störend empfinden. "Diese Strategie, permanent vor Ort zu sein und Begleitkriminalität wie Körperverletzung und Raub zu bekämpfen wird entsprechende Ergebnisse nach sich ziehen."

Die neuen sogenannten Brennpunkt- und Präsenzstreifen der Polizei kümmern sich besonders um die Innenstadt-Orte mit viel Kriminalität. Bisher sind das 60 zusätzliche Polizisten, bis April soll die Zahl auf 125 Polizisten steigen. Sie sind zuständig für den Görlitzer Park, die Gegend um das Kottbusser Tor, den Alexanderplatz, den Hermannplatz und die Warschauer Brücke samt RAW-Gelände in Friedrichshain. Außerdem stehen im Görlitzer Park oft Polizeibusse als sogenannte mobile Wachen. Zuletzt durchkämmte die Polizei wieder mit Rauschgift-Spürhunden den Park.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte: "Diese Brennpunkt- und Präsenzeinheit (BPE) ist am Wochenende und an Feiertagen genauso unterwegs wie an normalen Tagen." Die Polizisten trügen an den Kriminalitäts-Orten gelbe Westen, um erkennbar zu sein und das Sicherheitsgefühl für die Bevölkerung zu verstärken. Aber es gebe auch zivile Fahnder dort im Einsatz.

Geisel kündigte an, eine Arbeitsgruppe zum Görlitzer Park und dessen Umgebung aus Vertretern der betroffenen Bezirke, der Senatsverwaltungen und der Polizei solle im März erste Ergebnisse vorlegen. Der SPD-Abgeordnete Sven Kohlmeier schlug vor, nachts alle Parks zu schließen. Das habe sich etwa in New York und Paris bewährt.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger kritisierte, nur in Berlin gebe es eine sogenannten Eigenbedarfsgrenze für Marihuana von 15 Gramm. Alle anderen Bundesländer würden den Besitz von Rauschgift schon bei Mengen über 5, 6 oder 10 Gramm bestrafen. "15 Gramm sind eine Händlermenge, das ist eine Monatsration und kein Eigenbedarf für Tage." Das schaffe zusätzliche Probleme. "Berlin verkommt zu einem Magneten für Rauschgifthändler." Die Null-Toleranz-Strategie unter dem CDU-Innensenator in den Jahren 2015 und 2016 habe dagegen in 18 Monaten 511 Verurteilungen von Dealern gebracht.

Die AfD stimmte der CDU zu und der FDP-Innenpolitiker Marcel Luthe fügte hinzu, Cannabis werde auch von Teenagern konsumiert. Dabei seien die Auswirkungen auf das menschliche Gehirn Jugendlicher fatal.