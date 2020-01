Berlin

Unabhängiger Polizeibeauftragter soll Konflikte schlichten

27.01.2020, 15:33 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Polizei" ist an einem Polizeirevier zu sehen. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Konflikte zwischen Berliner Bürgern und der Polizei oder einer anderen Behörde sollen künftig mit Hilfe einer neuen Beschwerdestelle besser geregelt werden. Dazu wird es in Berlin einen unabhängigen Polizei- und Bürgerbeauftragten geben. Diese neue kleine Behörde beginnt voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 ihre Arbeit, wie SPD, Linke und Grüne am Montag ankündigten. An den Beauftragten können sich Menschen wenden, die sich etwa von der Polizei drangsaliert oder schlecht behandelt fühlen.

Der Polizei- und Bürgerbeauftragte soll solchen Vorwürfen dann unabhängig nachgehen, ermitteln, Zeugen und Beschuldigte befragen. Erstes Ziel sei es, eine gütliche Einigung zwischen Bürgern und Behörden zu erzielen. Untersuchungen könnten aber auch in Disziplinarverfahren oder Strafverfahren münden.