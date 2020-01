Berlin

Alba-Fans gedenken mit "Kobe"-Rufe an NBA-Legende Bryant

27.01.2020, 20:59 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Vor dem Basketball-Bundesligaspiel zwischen Alba Berlin und den Hakro Merlins Crailsheim ist am Montagabend dem gestorbenen US-Superstar Kobe Bryant mit einer Schweigeminute gedacht worden. Die Zuschauer in der Mercedes-Benz Arena erhoben sich von ihren Plätzen, die Köpfe senkten sich und es wurde für einen Moment still in der Halle.

Anschließend gab es laute "Kobe"-Rufe und es wurde geklatscht. In Gedenken an die Nummer 24, die Bryant bei den Los Angeles Lakers trug, wurden die ersten 24 Sekunden des Spiels ohne eine Aktion gestartet. Die 41 Jahre alte NBA-Legende war am Sonntag bei einem Helikopter-Absturz in Kalifornien ums Leben gekommen. Mit ihm starben seine 13 Jahre alte Tochter Gianna und sieben weitere Personen.