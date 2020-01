Stuttgart

Andre Baumann wird Bevollmächtigter des Landes beim Bund

28.01.2020, 11:13 Uhr | dpa

Stuttgart (dpa/lsw - Der bisherige Umwelt-Staatssekretär Andre Baumann (Grüne) vertritt künftig die Belange Baden-Württembergs beim Bund. Der 47-Jährige wird zum 1. Februar Bevollmächtigter des Landes in Berlin und damit Nachfolger von Volker Ratzmann, der als Lobbyist zur Deutschen Post wechselt. Ein Regierungssprecher bestätigte am Dienstag in Stuttgart Angaben der "Südwest Presse". Der promovierte Diplom-Biologe Baumann war von 2007 bis 2016 Landesvorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) Baden-Württemberg. Seit 2016 ist er Staatssekretär unter Umweltminister Franz Untersteller (Grüne).