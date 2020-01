Unbekannte richten Büro im U9-Schacht ein

View this post on Instagram

Ein Eck-Schreibtisch mit Computern und Drucker, Bücher und Stifte, eine Schreibtischlampe (angeschaltet!), ein Mini-Schränkchen mit Zimmerpflanze: Sicherheitsleute der BVG fanden in einem Tunnel der U9 jetzt einen komplett eingerichteten Büroraum. „Ich dachte, ich spinne" – so formuliert es einer der Entdecker gegenüber der Berliner Zeitung. Schon 2016 bauten Aktionskünstler im Schacht ein Wohnzimmer. Erst eine Anfrage der Berliner Zeitung machte die BVG auf die neue Aktion aufmerksam. „Wir haben das Büro gesucht und gefunden", sagt Sprecher Jannes Schwentu. „Wir lassen den Krempel jetzt wegräumen und erstatten Anzeige – schon deshalb, weil sich offenbar jemand in Bereichen bewegt hat, in denen er sich nicht hätte bewegen dürfen." Wie es die Künstlerinnen und Künstler erneut schaffen konnten, unentdeckt zu agieren? Mehr dazu lest Ihr über den Link in unserer Bio.