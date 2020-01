Berlin

Berliner Pandanachwuchs vor dem ersten Auftritt

29.01.2020, 02:19 Uhr | dpa

Besucher des Berliner Zoos können von Donnerstag an erstmals den bundesweit einzigartigen Pandanachwuchs sehen. Für die rund fünf Monate alten Bärenbrüder Meng Xiang und Meng Yuan (von den Pflegern Pit und Paule genannt) steht heute (9.30 Uhr) ein Probelauf nur vor den Kameras von Journalisten an. An den Glasscheiben dürfte es voll werden: Wie der Zoo ankündigte, halten sich Muttertier Meng Meng und ihre Jungen zunächst nur auf der Innenanlage auf.

Bisher wuchsen die beiden hinter den Kulissen auf. "Sie sind gesund, neugierig und folgen ihrer Mutter – sie sind mehr als bereit für ihren ersten Ausflug", sagte Zoo-Direktor Andreas Knieriem. Der Zoo stellt sich auf den ab Donnerstag erwarteten Besucherandrang ein: Es sollen mehr Kassen besetzt werden, Sicherheitspersonal soll Stau am Pandagehege vorsorgen.