Großer Andrang erwartet

Berliner Zoo zeigt Besuchern die Panda-Zwillinge

29.01.2020, 11:47 Uhr | dpa

Die Panda-Brüder im Berliner Zoo, Meng Xiang und Meng Yuan, hatten fünf Monate Zeit sich einzugewöhnen und laufen zu lernen. Nun können erstmals auch Zoo-Besucher die beiden Fellknäule sehen.

Die Berliner Panda-Zwillinge sind ab Donnerstag erstmals für Zoo-Besucher zu sehen. Beim Probelauf vor Journalisten haben die rund fünf Monate alten Brüder Meng Xiang und Meng Yuan (inoffiziell Pit und Paule) am Mittwoch erste Klettereinlagen hingelegt.



Generalprobe für den ersten Ausflug unserer Panda-Jungs im Zoo Berlin Etwas mühsam erklimmt Pit (Meng Xiang) den dicken Ast der zum mit weichen Rindenmulch gefüllten Badeteich führt, mit Hilfe seiner scharfen Krallen zieht er seinen flauschigen Körper vorwärts. Oben erwartet ihn sein Bruder Paule (Meng Yuan) und begrüßt ihn mit einem beherzten Biss ins Fell. So sieht Geschwisterliebe à la Panda aus! Die Panda-Zwillinge haben heute Vormittag für ihren ersten Ausflug geübt, ab Donnerstag ist die Panda-Familie dann endlich auch für die Besucher zu sehen. Gepostet von Zoo Berlin am Mittwoch, 29. Januar 2020

Sie erkundeten mit ihrer Mutter Meng Meng die Innenanlage: eine Art Panda-Wohnzimmer hinter Glas. Der Zoo stellte dort für den Nachwuchs zwischen Bergen von Bambus kleinere Kletterstationen bereit.

Meng Yuan und Meng Xiang spielen miteinander: Die Pandabären sind nun in ihrem neuen Gehege im Berliner Zoo zu sehen. (Quelle: AP/dpa)



Ab Donnerstag stellt sich der Zoo wegen der Kleinen auf mehr Andrang als üblich ein. Es sollen mehr Kassen besetzt werden, damit die Menschen nicht so lange anstehen müssen. Sicherheitspersonal soll Stau am Pandagehege vorbeugen.

Die Zwillinge sind der erste Panda-Nachwuchs in einem deutschen Zoo. Frühere Zuchtversuche mit anderen Pandapaaren in Berlin waren erfolglos geblieben. Die Elterntiere Meng Meng und Jiao Qing leben seit 2017 in Berlin. Die seltenen Bären sind Leihgaben Chinas.