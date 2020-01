Berlin

83-jähriger Mann nach Unfall gestorben

30.01.2020, 10:42 Uhr | dpa

Eine Woche nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Neukölln ist das Unfallopfer gestorben. Der 83 Jahre alte Mann erlag am Mittwoch seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Senior war am vergangenen Donnerstag in der Reuterstraße an der Ecke zur Lenaustraße auf die Fahrbahn gelaufen und wurde dort von einem Auto angefahren. Nach Angaben der Polizei zog er sich bei Aufprall und Sturz schwere Verletzungen an Kopf und Beinen zu.