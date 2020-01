Berlin

SPD: Pause beim Mietenwachstum ist bitter nötig

30.01.2020, 11:21 Uhr | dpa

Die SPD warf der Opposition vor, den Mietern in Berlin durch die Ablehnung des Mietendeckel-Gesetzes zu schaden. "Herr Dregger, schämen Sie sich, dass Sie sich gegen die Mieterinnen und Mieter dieser Stadt stellen", wandte sich Iris Spranger, wohnungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, am Donnerstag an CDU-Fraktionschef Burkard Dregger. "Unser Handeln kommt drei Millionen Mietern zugute", so die SPD-Abgeordnete in der Aktuellen Stunde. Der Mietendeckel bremse die galoppierenden Mietpreise. "Diese Pause ist bitter nötig."

Der Mietendeckel sei eine direkte Reaktion auf das Nichthandeln der CDU/CSU im Bund, die nicht verhinderten, dass die Mieten weiter stiegen, erklärte die SPD-Politikerin. "Ich bin stolz darauf, dass wir den Weg für dieses Gesetz freigemacht haben", sagte Spranger vor der Abstimmung über das umstrittene Gesetzesvorhaben. "Heute ist ein bedeutender Tag für Berlin, der Mietendeckel kommt."