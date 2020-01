Berlin

S21 geht erst nächstes Jahr in Betrieb

30.01.2020, 11:46 Uhr | dpa

S-Bahn-Kunden im Norden Berlins müssen noch länger auf eine Direktverbindung zum Hauptbahnhof warten. Die neue S21 vom nördlichen S-Bahn-Ring zu dem Verkehrsknoten wird erst im Sommer 2021 in Betrieb gehen, teilte die S-Bahn am Donnerstag mit. Zuletzt war der Start für Ende 2020 vorgesehen. An der vier Kilometer langen Strecke soll es einen weiteren Bahnhof geben, die Station Perleberger Brücke am Neubaugebiet Europacity, teilte die Bahn außerdem mit.

Die S21 soll eines Tages durch den Hauptbahnhof über den Postdamer Platz bis zur Yorckstraße in Kreuzberg verlängert werden. Am Mittwochabend hatten sich die Bahn und der Bundestag über den genauen Verlauf der Tunnel am Reichtagsgebäude verständigt.