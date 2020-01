Berlin

Betrugsmasche mit falschen Polizisten: Gefängnisstrafe

30.01.2020, 19:11 Uhr | dpa

Weil sie an einer Betrugsserie mit falschen Polizisten am Telefon beteiligt war, ist eine Frau zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach die 28-Jährige am Donnerstag des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs sowie der Geldwäsche schuldig. Die Frau habe sich von Drahtziehern instrumentalisieren lassen und dann mit Gleichgültigkeit gegenüber den Opfern agiert, hieß es im Urteil. Die Angeklagte hatte im Prozess um Verzeihung gebeten und erklärt, sie sei in einen der Hintermänner verliebt gewesen und habe sich überreden lassen.

Das Gericht ging davon aus, dass die Frau innerhalb der Bande eine untergeordnete Rolle gespielt habe. Laut Ermittlungen sollen Mittäter von einem Callcenter aus ältere Berlinerinnen und Berliner angerufen und sich ihnen gegenüber als Polizeibeamte ausgegeben haben. Opfer seien mit falschen Angaben dazu gedrängt worden, Geld und Schmuck in der Nähe ihres Wohnhauses zu deponieren. "Eine Gefahrensituation wurde vorgetäuscht, dann Angst gemacht", sagte der Vorsitzende Richter.

Die 28-Jährige sei in drei Fällen als "Abholerin" eingesetzt worden, so das Gericht. In einem weiteren Fall habe sie Beihilfe geleistet. Insgesamt seien rund 34 000 Euro erbeutet worden. Bei einer weiteren Tat sei es bei einem Versuch geblieben. Zudem habe die Angeklagte in einigen Fällen größere Geldbeträge zu Drahtziehern in der Türkei gebracht. Mit dem Urteil folgte das Gericht dem Strafantrag des Staatsanwalts. Die Verteidigerin hatte auf eine Bewährungsstrafe plädiert. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.