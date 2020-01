Berlin

CDU-Wirtschaftsflügel: Mietendeckel investorenfeindlich

31.01.2020, 06:07 Uhr | dpa

Vom CDU-Wirtschaftsflügel im Bundestag kommt scharfe Kritik am Berliner Mietendeckel. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Joachim Pfeiffer (CDU), sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Mietendeckel sei "verfassungswidrig, kontraproduktiv und letztendlich nicht nur investorenfeindlich, sondern auch mieterfeindlich".

Mit diesem "Verbotsgesetz" würden dringend notwendige Investitionen, gerade auch im Bereich der energetischen Gebäudesanierung verhindert. "Bauen, bauen, bauen, statt deckeln ist die einzig vernünftige Antwort auf den angespannten Wohnungsmarkt und steigende Mietpreise."

Berlin führt als erstes Bundesland einen Mietendeckel ein. Das Abgeordnetenhaus beschloss das Gesetz am Donnerstag mit seiner rot-rot-grünen Mehrheit gegen die Stimmen der Opposition, die den Mietendeckel geschlossen ablehnte. Mit dem Gesetz sollen die Mieten in der Hauptstadt für fünf Jahre nicht steigen dürfen, nachdem die Preise für Wohnraum in den vergangenen Jahren spürbar geklettert sind. Klagen gegen den Mietendeckel gelten als sicher.