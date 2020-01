Berlin

Hausmeister attackiert? Clanchef schweigt Prozess

31.01.2020, 14:13 Uhr | dpa

Ein Chef eines bekannten arabischstämmigen Berliner Clans hat in einem Berufungsprozess vor dem Landgericht geschwiegen. Der 43-Jährige war vor rund einem Jahr in erster Instanz vor dem Amtsgericht Tiergarten wegen Bedrohung und Körperverletzung zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Dagegen hatte der Clanchef Berufung eingelegt. Hintergrund des Verfahrens ist ein mutmaßlicher Angriff auf einen Hausmeister. Der 50-Jährige erklärte am Freitag als erster Zeuge, der Angeklagte habe ihn beschimpft, geschlagen und ihm zwei Finger schmerzhaft in die Augen gepiekt.

Zu dem Vorfall soll es im März 2018 in einem Geschäftshaus gekommen sein. Der Hausmeister sagte, der Angeklagte habe ihn zunächst im Foyer angesprochen und gefragt, warum ihn niemand grüße. Sie hätten sich dann in eine im Haus ansässige Physiopraxis begeben. "Da ist es eskaliert." Auf Anregung der Verteidiger wurde die Vernehmung des russischsprachigen Zeugen allerdings unterbrochen. Sie soll mit einem Dolmetscher am zweiten Prozesstag am 21. Februar fortgesetzt werden.

Der Clanchef mit deutscher Staatsangehörigkeit und frühere Geschäftspartner des Rappers Bushido war am 15. Januar 2019 nach Verkündung des erstinstanzlichen Urteils überraschend im Gerichtssaal verhaftet worden. Hintergrund waren nach Justizangaben vor allem mutmaßliche Taten, die in Verbindung mit dem Rapper stehen. Es gehe unter anderem um den Vorwurf der versuchten Anstiftung zur Entführung von Familienmitgliedern Bushidos. Zur Ausführung sei es nicht gekommen. Nach rund zwei Wochen kam der 43-Jährige wieder frei. Ein Ermittlungsrichter hob den Haftbefehl wegen fehlender Gründe auf.

Inzwischen wurde nach Justizangaben Anklage gegen den Clanchef und weitere Verwandte des 43-Jährigen wegen mehrerer mutmaßlicher Straftaten erhoben. Einen Prozesstermin gebe es noch nicht.