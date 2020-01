Berlin

Fußgänger von Polizeiauto angefahren und schwer verletzt

31.01.2020, 15:43 Uhr | dpa

Ein Fußgänger ist in Berlin-Rummelsburg von einem Streifenwagen der Polizei angefahren und schwer verletzt worden. Der 27-Jährige war am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Weitlingstraße Ecke Einbecker Straße auf die Fahrbahn getreten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach war das Polizeiauto ohne Sonder- und Wegerechte unterwegs. Der Angefahrene wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.