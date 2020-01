Berlin

Neues Stadtquartier in Tegel bietet Platz für 6000 Menschen

31.01.2020, 17:49 Uhr | dpa

Das neue klimaneutrale Schumacher Quartier in Tegel, das für die Zeit nach der Flughafenschließung geplant ist, bietet noch mehr Menschen Platz als ursprünglich vorgesehen. Die bisherigen Planungen für das sozialökologische Modellquartier am Kurt-Schumacher-Platz gingen von 5000 Wohnungen in Holzbauweise aus. "Ich bin mir relativ sicher, dass wir über die 5000 kommen", sagte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) am Freitag.

Dabei hänge viel davon ab, welche Wohnungen tatsächlich gebaut werden. "Für einen normalen Wohnungsmix gerechnet ist eine Erhöhung um bis zu 1000 absolut realistisch", sagte Lompscher. Auch Studentenwohnungen soll es in dem neuen Stadtviertel geben.

"Es wird das größte Wohnungsbauvorhaben des Landes Berlin sein", erklärte die Senatorin. Das Schumacher Quartier setze Maßstäbe für klimagerechten Wohnungsbau im 21. Jahrhundert. "Und da die Schließung von Tegel immer mehr in den Fokus rückt, haben wir natürlich Betriebstemperatur, weil wir, sobald wir auf das Areal können, dann auch loslegen."

Die Senatsverwaltung gehe davon aus, dass es beim 8. November für die Schließung des Flughafens bleibe. Baustart für die Erschließung des Geländes soll 2021 sein, im Jahr darauf seien dann die ersten Hochbaumaßnahmen geplant.

Insgesamt ist Lompscher zufolge wie bei Stadtentwicklungsprojekten üblich mit einer Laufzeit von 10 bis 15 Jahren zu rechnen. Auf dem Areal soll in der Bauphase eine Bauhütte entstehen, sagte Lompscher. "Da ist ja nun Platz ohne Ende." Der Holzanteil solle so hoch wie möglich werden. Andererseits solle auch die Architekturvielfalt möglichst groß sein.

Für Sommer 2021 ist der erste Tag der offenen Tür geplant, auch ein Info-Punkt soll auf dem Areal des Schumacher Quartiers entstehen.