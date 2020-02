Berlin

Polizeibeamte in Friedrichshain mit Steinen beworfen

01.02.2020, 17:09 Uhr | dpa

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In Berlin-Friedrichshain sind laut Polizei in der Nacht auf Samstag Beamte und Einsatzwagen mit Steinen beworfen worden. Zwischen Mitternacht und 3.00 Uhr hätten Vermummte an der Ecke Rigaer Straße/Liebigstraße Kleinpflastersteine geworfen, teilte die Polizei mit. Vier Fahrzeuge der Einsatzkräfte sowie sechs geparkte Fahrzeuge seien beschädigt worden.

Zwei Menschen sollen Beamte angegriffen haben und wurden vorläufig festgenommen. Ob sie zu den Steinewerfern gehörten, war unklar. Ein Polizist sei leicht verletzt worden. Insgesamt seien zehn Strafanzeigen gefertigt worden. Der Staatsschutz ermittelt.

In der Rigaer Straße mit einst besetzten Häusern werden seit Jahren Polizisten von linksextremistischen Tätern attackiert. In der Liebigstraße liegt mit dem Wohnprojekt "Liebig 34" eines der letzten Symbole der autonomen Szene in der Stadt - eine Räumungsklage gegen die Bewohner beschäftigt derzeit die Justiz.

Am Freitagabend hatte es in der Nähe eine Demo mit mehr als Tausend Teilnehmern überwiegend aus der linken Szene gegeben. Dabei ging es um den Tod einer 33-Jährigen bei einem Polizeieinsatz vor etwa einer Woche und Protest gegen den Europäischen Polizeikongress in Berlin. Laut Polizei werden mögliche Bezüge geprüft.