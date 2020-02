Berlin

BHC-Herren erreichen die Endrunde der Hallenhockey-DM

01.02.2020, 17:16 Uhr | dpa

Die Herren des Berliner Hockey Clubs stehen erstmals seit vier Jahren wieder im Final Four der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft. Der Ostmeister gewann am Samstag im Viertelfinale mit 6:3 (3:1) gegen den Hamburger Polo Club. Den Schlusspunkt setzte Tim Strüven (60. Minute) zwei Sekunden vor dem Ende. Zuvor hatte der BHC nach Toren von Niklas Westpfahlen (18.), Anton Ebeling (22.), Strüven (23.) und Paul Dösch (43./58.) mit 4:1 und 5:2 geführt. Für die Gäste trafen zweimal Jonathan Fröschle (17./54.) und Constantin Staib. Halbfinalgegner am kommenden Wochenende in Stuttgart ist Uhlenhorst Mülheim oder der TSV Mannheim.