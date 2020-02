Berlin

20.02.2020: Paare wollen an besonderen Tagen heiraten

02.02.2020, 10:24 Uhr | dpa

Am Hochzeitstag soll alles stimmen - für so manche Paare auch das Datum, an dem die Ehe geschlossen wird. Mehrere Berliner Standesämter melden eine erhöhte Nachfrage für besonders einprägsame Daten im Februar. Vor allem der 20.02.2020 scheint bei den Verliebten beliebt.

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg berichtet, man habe wegen der vielen Anfragen zum 20. Februar mehr Termine als üblich angeboten. 23 Paare werden sich demnach im historischen Trauzimmer des Rathauses Schöneberg das Ja-Wort geben, vier im Goldenen Saal.

Auch Neukölln, Reinickendorf, Lichtenberg, Steglitz-Zehlendorf, Marzahn-Hellersdorf und Charlottenburg-Wilmersdorf haben eigenen Angaben zufolge zusätzliche Termine an dem Tag eingerichtet.

Der Februar hat noch andere ausgefallene Daten zu bieten: Neben dem 22.02.2020 gibt es den 29. Februar, eine Besonderheit wegen des Schaltjahres. Weil diese Tage allerdings auf Wochenenden fallen, bieten nur wenige Standesämter Trauungen an.

Die 18 Termine am 22. Februar im Rathaus Schöneberg seien schnell vergeben worden, heißt es dort. Auch in Reinickendorf seien alle neun zusätzlichen Termine an dem Tag ausgebucht, meldet der Bezirk. In Friedrichshain-Kreuzberg und Marzahn-Hellersdorf kann ebenfalls an dem Tag geheiratet werden. Jetzt am Sonntag (02. Februar) sollten in keinem Bezirk Eheschließungen möglich sein.

Am 29. Februar können Paare in Treptow-Köpenick heiraten - sofern sie sich rechtzeitig angemeldet haben. Termine gebe es keine mehr. Dafür weist Charlottenburg-Wilmersdorf auf freie Termine an einem anderen Tag hin: dem Valentinstag. Den gibt es bekanntlich jedes Jahr.