Berlin

Mehrere Verletzte bei Bränden in Rummelsburg und Weißensee

02.02.2020, 15:59 Uhr | dpa

In Berlin-Rummelsburg hat es am Sonntag in einem zweistöckigen Wohnhaus gebrannt. Zwölf Menschen wurden bei dem Feuer am Mittag in der Einbecker Straße verletzt - darunter auch fünf Kinder, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Unter den Verletzten seien auch zwei Schwerverletzte. Rund 120 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Mehrere Menschen wurden aus dem Gebäude geführt. Nach zwei Stunden war die Lage noch nicht unter Kontrolle, sagte der Sprecher. Die Retter suchten im Dachstuhl nach Glutnestern.

Außerdem gab es am Sonntag ein Feuer im Ortsteil Weißensee. Dort war in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in der Rennbahnstraße ein Feuer ausgebrochen, sagte ein Sprecher. Drei Bewohner wurden demnach gerettet und rettungsdienstlich behandelt. Zwei von ihnen wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 85 Kräften im Einsatz. Der Einsatz war nach zwei Stunden beendet, berichtete der Sprecher. Die Brandursache war in beiden Fällen zunächst unklar.