Berlin

Nibelungen-Festspiele: Ausblick auf kommende Aufführungen

03.02.2020, 01:10 Uhr | dpa

Die Organisatoren der Nibelungen-Festspiele in Worms geben heute einen Ausblick auf die Aufführungen in diesem Sommer und im nächsten Jahr. Dazu kommen unter anderem die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sowie Intendant Nico Hofmann und Mitinitiator und Schauspieler Mario Adorf in die Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Berlin.

In diesem Jahr inszeniert Roger Vontobel die Uraufführung "Hildensaga - Ein Königinnendrama" von Ferdinand Schmalz. Für 2021 schreibt dann der Georg-Büchner-Preisträger Lukas Bärfuss ein Stück über den Reformator Martin Luther. Bärfuss wird ebenfalls anwesend sein. Auch der Künstlerische Leiter Thomas Laue hat sein Kommen zugesagt. Die Nibelungen-Festspiele finden seit 2002 vor dem Wormser Dom statt.