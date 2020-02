Im März

Arminia Bielefeld bestreitet Testspiel gegen Union Berlin

07.02.2020, 19:34 Uhr | dpa

Der Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin bestreitet im März ein Testspiel gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld. Dafür müssen die Bielefelder nach Berlin reisen.

Arminia Bielefeld trifft in einem Testspiel auf Union Berlin. Am 25. März ist es soweit. Spielbeginn im Stadion An der Alten Försterei ist um 14.45 Uhr in Berlin. Die Stadiontore für die Fans öffnen eine Stunde zuvor. Das teilten die Köpenicker Fußballer am Dienstag mit.

Die Bielefelder haben mit ihrer Leistung immer bessere Chancen auf einen Aufstieg in die Bundesliga. Deswegen dürfte die Partie gegen einen Bundesliga-Club für Arminia Bielefeld spannend werden.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa