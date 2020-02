Berlin

Union Berlin im DFB-Pokal in Verl in der Favoritenrolle

05.02.2020, 01:53 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin kann erstmals seit der Saison 2000/2001 wieder den Einzug ins Viertelfinale im DFB-Pokal schaffen. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ist heute beim Viertligisten SC Verl im Achtelfinale der klare Favorit. In den ersten beiden DFB-Pokalspielen in dieser Saison hatten sich die Köpenicker bei Viertligist Germania Halberstadt (6:0) und bei Ligakonkurrent SC Freiburg (3:1) klar durchgesetzt. In der bislang erfolgreichsten Pokalspielzeit vor 19 Jahren hatten es die Eisernen als Drittligist sogar ins DFB-Pokal-Finale gegen den FC Schalke 04 (0:2) geschafft.