Berlin

Berlin Volleys: 17. Sieg im 17. Bundesligaspiel

05.02.2020, 21:37 Uhr | dpa

Die Berlin Volleys bleiben in dieser Saison in der Volleyball-Bundesliga ungeschlagen. Gegen die Volleys Herrsching setzte sich die Mannschaft von Trainer Cedric Enard am Mittwochabend in einer zumindest zwei Sätze lang sehr einseitigen Begegnung mit 3:0 (25:20, 25:15, 25:23) durch. Vor 3479 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gelang dem deutschen Meister damit im 17. Bundesligaspiel der 17. Sieg.

Die Bayern traten mit nur neun Spielern an, unter anderen fehlte mit dem verletzten Außenangreifer Tom Strohbach ein Leistungsträger. Die BR Volleys diktierten von Beginn an das Geschehen deutlich. Nicht zuletzt dank eindrucksvoller Aufschlagserien von Nicolas Le Goff und Sergej Grankin verschaffte sich die Mannschaft im ersten Durchgang eine 20:9-Führung. Doch danach ließ die Konzentration bei den Gastgebern beträchtlich nach, Herrsching konnte das Satzergebnis dadurch etwas freundlicher gestalten.

Auch im zweiten Abschnitt demonstrierten die Berliner ihre haushohe Überlegenheit. Über die Zwischenstände von 8:1 und 16:4 bis zum 22:9 sorgten sie für klare Verhältnisse. Benjamin Patch war schon zu diesem Zeitpunkt mit elf Punkten erfolgreichster Angreifer beim Meister.

Im dritten Durchgang holten die Herrschinger früh einen Drei-Punkte-Vorsprung heraus (6:3). Bei der zweiten Technischen Auszeit führten sie immer noch 16:14. Doch die in dieser Phase längst nicht mehr so souverän wie anfangs agierenden BR Volleys waren dann zumindest in der Crunchtime des Satzes wieder hellwach. Der US-Amerikaner Patch sorgte mit seinem Punkt zum 23:22 für die erstmalige Führung der BR Volleys in diesem Durchgang. Cody Kessel nutzte am Ende gleich den ersten Matchball.