Berlin

Thüringer Wahl-Eklat: Spitzentreffen der GroKo am Samstag

05.02.2020, 22:27 Uhr | dpa

Die Spitzen von Union und SPD im Bund wollen die Konsequenzen der umstrittenen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen in einem Koalitionsausschuss beraten. Dazu wollen sie sich am Samstag in Berlin treffen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwochabend erfuhr.