Berlin

Zwei Autos in Friedrichshain in Flammen

07.02.2020, 08:39 Uhr | dpa

Zwei Autos sind bei einem nächtlichen Brand im Berliner Ortsteil Friedrichshain zerstört worden. Die Fahrzeuge standen nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am frühen Freitagmorgen in der Scharnweberstraße in Flammen. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die Flammen zügig löschen. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.

In der Hauptstadt werden nachts immer wieder Fahrzeuge meist durch Brandstiftungen zerstört oder beschädigt. Zuletzt brannten drei Firmenautos in Wedding, Kreuzberg und Friedrichshain.