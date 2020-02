Berlin

Bahn verstärkt wegen Orkantiefs "Sabine" Bereitschaften

08.02.2020, 14:47 Uhr | dpa

Die Deutsche Bahn bereitet sich auf mögliche Probleme durch das Orkantief "Sabine" am Sonntag vor. "Wir haben alle Bereitschaften mobilisiert und in jeder Region doppelt verstärkt", sagte eine Sprecherin am Samstag. Das Bahnpersonal sei auf Schadensfälle wie zerstörte Oberleitungen oder umgekippte Bäume vorbereitet.

Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sollten eingesetzt werden, um versperrte Gleise frei zu bekommen. "Allerdings können wir heute nicht in die Glaskugel schauen, wie sich das Wetter entwickelt. Wir beobachten es genau." Auch das Personal auf den Bahnhöfen und in den Lagezentren werde verstärkt.

"Reisende, die ihre Fahrt wegen des zu erwartenden Sturms auf einen anderen Tag verschieben möchten, können dies unkompliziert tun", sagte ein Bahnsprecher. Wer nicht reisen möchte, kann die Fahrkarte kostenfrei stornieren.