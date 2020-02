Berlin

Hunderte demonstrieren für Aufnahme von Flüchtlingskindern

08.02.2020, 18:01 Uhr | dpa

Hunderte Menschen sind am Samstag in Berlin auf die Straße gegangen, um für die Aufnahme von Kindern aus griechischen Flüchtlingslagern zu demonstrieren. Nach Angaben eines Polizeisprechers lag die Zahl der Teilnehmer "im mittleren dreistelligen Bereich". Gemeinsam zogen sie unter dem Motto #WirHabenPlatz vom Auswärtigen Amt zum Bundestag. Nach Polizeiangaben verlief die Veranstaltung bis zum späten Nachmittag "überwiegend störungsfrei".

Die Teilnehmer hielten Plakate hoch und riefen in Sprechchören "refugees are welcome" (Flüchtlinge willkommen). Ein Großteil der Teilnehmer kam nach Polizeiangaben von einer Kundgebung am Platz der Republik gegen die Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP).

Aufgerufen zu der Aktion hatte die Bewegung "Seebrücke Berlin". Zum bundesweiten Aktionstag waren auch in anderen Städten Demonstrationen geplant.