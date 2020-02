Berlin

Union Berlin im Viertelfinale des DFB-Pokals in Leverkusen

09.02.2020, 18:38 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin muss im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen antreten. Das ergab die Auslosung durch den ehemaligen Profi Cacau am Sonntagabend. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer kämpft am 3. oder 4. März bei den Rheinländern um den Einzug ins Halbfinale. Die Köpenicker stehen erstmals seit 19 Jahren in der Runde der besten acht Teams. Das Pokalfinale findet am 23. Mai im Berliner Olympiastadion statt.

Schon wieder dürfen die Eisernen allerdings nicht zu Hause antreten. Zuletzt hatte Union vor mehr als sechs Jahren am 3. Dezember 2013 im heimischen Stadion An der Alten Försterei im DFB-Pokal spielen dürfen. Damals gab es gegen den 1. FC Kaiserslautern vor gut 21 000 Zuschauern eine klare 0:3-Niederlage. Bereits am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen die Unioner und Leverkusen in der Bundesliga in der Hauptstadt aufeinander.

In dieser Saison hatte sich Union im Pokal bislang gegen die Regionalligisten Germania Halberstadt (6:0) und SC Verl (1:0) sowie Bundesliga-Konkurrent SC Freiburg (3:1) durchgesetzt.