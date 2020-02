Berlin

Füchse Berlin feiern hart erkämpften Sieg in Aix-en-Provence

09.02.2020, 20:58 Uhr | dpa

Paris (dpa/bb) – Handball-Bundesligist Füchse Berlin ist erfolgreich in die Gruppenphase des EHF-Pokals gestartet. Am Sonntagabend siegten die Berliner beim französischen Club Pays d'Aix UC in Aix-en-Provence mit 25:23 (11:10). Damit übernahmen sie auch die Tabellenführung in der Gruppe D. Beste Berliner Werfer waren Stipe Mandalinic mit sechs und Jacob Holm mit fünf Toren.

Neben den ohnehin schon verletzten Fabian Wiede, Mijaijlo Marsenic und Dejan Milosavljev musste Trainer Velimir Petkovic auch noch auf Nationalspieler Paul Drux verzichten, der am Donnerstag beim Spiel in Ludwigshafen umgeknickt war. Sein Team fand zunächst gut in die Partie, lag nach gut 13 Minuten 5:3 in Führung.

Doch ins Angriffsspiel der Berliner schlichen sich mehr und mehr Fehler. Gegen die sehr körperbetonte Deckung der Franzosen taten sich die Gäste zusehends schwerer. Zudem scheiterte man immer häufiger an Keeper Wesley Pardin. Vor allem einer guten Deckung und starken Paraden von Torhüter Martin Ziemer war es zu verdanken, dass man trotzdem mit einer knappen Führung in die Halbzeit gehen konnte.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Füchse. In der 42. Minute besorgte Marko Kopljar erstmals eine Vier-Tore-Führung (18:14). Die Franzosen kämpften sich in der Schlussphase zwar wieder auf einen Treffer heran. Doch die Gäste behielten die Ruhe. Eine Minute vor Ende sorgte Mandalinic mit dem 25:22 für die Entscheidung.