Berlins Kultursenator Lederer will die Art Week ausbauen

10.02.2020, 20:27 Uhr | dpa

Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) will die nach dem Ausstieg der Koelnmesse bedrohte Art Week in Berlin erhalten und ausbauen. "Wir werden die Art Week qualifizieren", kündigte Lederer am Montag in Berlin an. Er sei dazu "im engen Austausch mit den Akteuren". Die Art Week solle einen "neuen Drive" bekommen, sagte Lederer. Im Frühjahr solle im Zusammenspiel mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft das Gallery Weekend mit einem Schwerpunkt Kunstmarkt und Distributionsentwicklung stehen. Im Herbst solle die Art Week im Zusammenhang einer "großen thematischen Ausstellung" laufen.

Der Veranstalter Koelnmesse hatte im Dezember angekündigt, die Kunstmesse Art Berlin "bis auf Weiteres" einzustellen. Die Kunstmesse hatte im September 2019 zum dritten Mal als Fair for Modern and Contemporary Art im früheren Flughafen Tempelhof stattgefunden. Die Art Berlin war zusammen mit der parallelen Kunstmesse Positions Teil der Berlin Art Week. Im vergangenen Jahr waren mehr als 120 000 Kunstinteressierte zu der fünftägigen Kunstwoche gekommen.