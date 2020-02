Berlin

Tod von Radfahrerin in Reinickendorf: Polizei sucht Zeugen

11.02.2020, 12:14 Uhr | dpa

Eine Woche nach dem Tod einer 79-jährigen Radfahrerin sucht die Polizei Zeugen des schweren Unfalls mit einem Lastwagen in Berlin-Reinickendorf. Gesucht werde insbesondere eine Person, die sich während des Unfalls in einem nahegelegenen Schnellrestaurant aufgehalten habe und sich mit als erstes um die verunglückte Frau gekümmert habe, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Radfahrerin war am 1. Februar mittags auf der Holzhauser Straße unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Laster die Frau erfasst, als der 42-jährige Fahrer rechts auf die Autobahn 11 abbog. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt. Sie starb drei Tage später im Krankenhaus.

Laut Polizei war sie die neunte von bisher zehn Verkehrstoten in diesem Jahr. Fünf Opfer waren Radfahrer oder Radfahrerinnen.