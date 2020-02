Berlin

"Bin angekommen": Sängerin Ela bringt erstes Solo-Album heraus

12.02.2020, 06:10 Uhr | dpa

Mit der Band Elaiza trat sie vor sechs Jahren beim Eurovision Song Contest (ESC) an - jetzt bringt Sängerin Ela Steinmetz ihr erstes Solo-Album heraus. "Ich fühle mich angekommen", sagte die 27-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. In "Liebe & Krieg", das an diesem Freitag (14. Februar) erscheint, habe sie ganz viel Persönliches verarbeitet. "Es ist ein wichtiger biografischer Ausschnitt." Es gehe um Beziehungen, um das Leben in der Großstadt und um ihren Umzug nach Berlin. Zuvor hatte die Sängerin, die sich jetzt "ela." nennt, lange im saarländischen Schiffweiler gewohnt.

Der ESC, bei dem sie mit Elaiza "Is It Right" für Deutschland gestartet war (Platz 18), sei für sie "der wichtigste Punkt in meinem Leben" gewesen, sagte sie. "Es war ein Sprungbrett." Neben ihrer eigenen Musik schreibe und komponiere sie jetzt regelmäßig auch für andere Künstler, beispielsweise für Helene Fischer, Sarah Lombardi und Adel Tawil. "Ich liebe es, mich zwischen musikalischen Welten zu bewegen", sagte Ela Steinmetz, die mit acht Jahren mit ihrer Mutter aus Polen nach Deutschland gekommen war.

Sie freue sich "wahnsinnig", dass ihr Debüt-Album nach drei Jahren Arbeit jetzt "endlich" veröffentlicht werde. "Das ist für mich auch die Basis, um auf Tour zu gehen." Diese sei bundesweit ab 13. Oktober von Hamburg bis Berlin geplant. Zuvor sei sie im März als Künstlerin (Vorband) bei der Tour des deutschen Rappers Moses Pelham dabei. "Da stelle ich mein Album akustisch am Klavier vor."

Das Saarland sei ihr nach wie vor "superwichtig", sagte sie. Ihre Eltern lebten noch dort, zudem viele ihrer Freunde. In der Regel sei sie einmal pro Monat dort. "Ich mag, dass da alles ein bisschen entspannter ist. Wenn man so viel macht, ist es ganz gut, sich mal bewusst rauszuziehen und ins Saarland zu fahren."