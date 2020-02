Berlin

Fünf Jahre "PlusBus": Angebot soll verdoppelt werden

12.02.2020, 16:11 Uhr | dpa

Einmal pro Stunde, quer durchs Land: Fünf Jahre ist es her, dass der erste "PlusBus" durch Brandenburg rollte - am Mittwoch ist das in Potsdam gefeiert worden. Seit dem Start im Dezember 2014 wurden auf einzelnen Linien bis zu 40 Prozent mehr Fahrgäste gezählt, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) mitteilte. Inzwischen fährt der Bus auf 27 Linien in 10 von 14 Landkreisen durchs Land - einmal stündlich (von 06.00 Uhr bis nach 20.00 Uhr), auch am Wochenende und mit maximal 15 Minuten Wartezeit zwischen Bus und Bahn. Die Strecken reichen von Prenzlau nach Schwedt/Oder (beides Uckermark) oder von Cottbus bis über die sächsische Landesgrenze nach Hoyerswerda.

Das Ministerium unterstütze die Landkreise und kreisfreien Städte dabei, weitere Linien einzuführen, sagte Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) in Potsdam. "Zuvor hat der Schülerverkehr den Fahrplan diktiert, mit weißen Flecken in den Ferien", ergänzte Hans-Jürgen Hennig, Geschäftsführer regiobus Potsdam Mittelmark. Inzwischen habe das gesamte Busnetz des Landkreises Potsdam-Mittelmark, wo der erste Bus 2014 fuhr, zweistellige Zuwachsraten. Im Koalitionsvertrag haben sich CDU, SPD und Grüne zudem darauf festgelegt, das Angebot bis 2024 zu verdoppeln.