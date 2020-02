Berlin

Experten äußern sich zur Gefährlichkeit des Coronavirus

13.02.2020, 02:03 Uhr | dpa

Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Berlin (dpa/bb) - Seit Wochen löst das neuartige Coronavirus Lungenerkrankungen in China und weiteren Ländern aus. Hochrangige deutsche Experten wollen heute (16.30 Uhr) in Berlin zu Fragen rund um die Infektionswelle Stellung beziehen. Dabei soll es laut Ankündigung etwa um Entstehung und Ansteckungsfähigkeit des Erregers gehen. Weitere Aspekte sind demnach die erwartete Entwicklung in den nächsten Monaten und eventuelle Auswirkungen für deutsche Krankenhäuser, sollte es auch hier zu sich selbst erhaltenden Infektionsketten kommen.

Äußern wollen sich der Charité-Virologe Christian Drosten, der Charité-Vorstandschef Heyo Kroemer sowie der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler. Zugeschaltet werden soll der Chefarzt Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing, der derzeit mehrere deutsche Coronavirus-Patienten behandelt.