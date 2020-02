Werder (Havel)

Denkmalgeschütztes Kino in Werder (Havel) wird versteigert

13.02.2020, 08:26 Uhr | dpa

Das einzige Filmtheater in Werder (Havel), das denkmalgeschützte Kino "Scala", wird versteigert. Das historische Gebäude mit Logen kommt am 6. März in Berlin unter den Hammer, wie die Plettner & Brecht Immobilien GmbH am Donnerstag mitteilte. Das Mindestgebot für das Kino - dessen Kauf durch die Stadt in der Vergangenheit erwogen, aber nicht zustande gekommen war - liegt bei 339 000 Euro. Die spezielle Kino-Einrichtung für solche Gebäude werde mitveräußert. In der etwa 1940 gebauten Kultureinrichtung hatten auch Jazzkonzerte stattgefunden. Der bestehende Vertrag mit dem Kinobetreiber könne innerhalb von drei Monaten beendet werden. Werder (Havel) hat rund 26 000 Einwohner.