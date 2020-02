Berlin

Füchse Berlin spielen daheim gegen Tatabanya nur Remis

13.02.2020, 20:51 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist Füchse Berlin ist in seiner zweiten Partie der Gruppenphase des EHF-Pokals nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen. Am Donnerstagabend trennten sich die Berliner vom ungarischen Vertreter Grundfos Tatabanya KC 27:27 (15:17). Beste Berliner Werfer vor 5990 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle waren Jacob Holm mit sechs und Johan Koch mit fünf Toren.

Trainer Velimir Petkovic musste erneut auf die verletzten Dejan Milosavljevic, Mijajlo Marsenic und Paul Drux verzichten. Auch der erst einen Tag zuvor verpflichtete neue Superstar Dainis Kristopans fehlte, weil er im EHF-Pokal nicht spielberechtigt ist. Die Partie begann zunächst sehr ausgeglichen, kein Team konnte sich absetzen.

Mitte der ersten Hälfte konnten die Berliner auf 12:10 erhöhen. Doch anschließend bekamen die Gastgeber gegen die sehr hart agierenden Ungarn vor allem offensiv Probleme. Unnötige Ballverluste brachten den Gäste immer wieder einfache Tore durch Tempogegenstöße. Die Folge: ein 0:5-Lauf. Nun liefen die Füchse einem Rückstand hinterher, der zeitweise auf drei Tore anwuchs (13:16).

Nach dem Seitenwechsel kam Silvio Heinevetter ins Tor und der zeigte auch gleich einige Paraden. So holten sich die Berliner die Führung zurück (23:22). Die Ungarn blieben aber weiter dran - vor allem mit viel Härte. So blieb es bis zum Ende spannend. Sekunden vor Ende vergab Stipe Mandalinic mit dem letzten Wurf des Spiels den möglichen Sieg.