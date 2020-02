Berlin

U-Bahnhof Gneisenaustraße: Mutmaßliche Drogendealer gefasst

14.02.2020, 18:23 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Berlin-Kreuzberg drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die drei Männer sollen am U-Bahnhof Gneisenaustraße Heroin in kleinen Kügelchen an Fahrgäste verkauft haben, wie die Sicherheitskräfte am Freitag mitteilten. Zivilfahnder hatten die Verdächtigen im Alter von 21, 26 und 47 Jahren demnach am Donnerstagnachmittag beobachtet. Die Drogen sollen an der Kreuzung Schleiermacher Straße/Gneisenaustraße verkauft worden sein. In den umliegenden Grünanlagen war laut Polizei Nachschub deponiert.

Nach kurzer Beobachtungszeit wurden die Männer laut Polizei festgenommen. Die Beamten fanden bei ihnen mehrere Hundert Euro Bargeld sowie Heroin in Zellophankügelchen. In den Verstecken wurden weitere Drogenkugeln gefunden. Das Geld und die Drogen wurden beschlagnahmt. Gegen die drei Verdächtigen wird wegen des illegalen Handels mit Drogen ermittelt.